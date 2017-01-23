Мизулина покинула «Справедливую Россию» без объяснения причин

Москва, 23 января. Сенатор Елена Мизулина вышла из партии «Справедливая Россия», членом которой являлась с 2007 года.

Как сообщили в пресс-службе сенатора, заявление ранее было направлено в региональное отделение партии в Омской области, которую сенатор представляла в Совете Федерации. В сообщении отмечается, что в партии сенатор состояла с 2007 года.

Мизулина, ранее состоявшая в КПСС, «Яблоке» и СПС, в 2015 году перешла в Совет Федерации из Государственной думы РФ.

Принимала участие в разработке нескольких законопроектов, получивших широкий общественный резонанс. В частности, в обществе широко обсуждали предложения по изъятию детей из однополых семей, запрет беби-боксов в России и декриминализацию семейного насилия.

Отметим, сенатор входит в санкционные списки, введенные США и Евросоюзом против России.