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Новости Новороссии: Донбассу под угрозой экологической катастрофы, ЛНР вновь оказалась под огнем ВСУ
Новороссия

Новости Новороссии: Донбассу под угрозой экологической катастрофы, ЛНР вновь оказалась под огнем ВСУ

Сегодня 10:04
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Новости Новороссии: Донбассу грозит экологическая катастрофа, ЛНР вновь оказалась под огнем ВСУ

Новороссия, 23 января. Замглавы СММ ОБСЕ Хуг заявил, что продолжение военных действий между ДНР и ВСУ чревато экологической катастрофой, ВСУ четыре раза обстреляли позиции ополченцев ДНР.

Замглавы ОБСЕ Хуг: Донбассу грозит экологическая катастрофа

Обширным территориям Донбасса угрожает загрязнение отходами фенольного завода, хранилище которого находится в непосредственной близости от линии соприкосновения. Об этом в ходе пресс-конференции заявил находящийся в Донецке с визитом заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

Представитель ОБСЕ указал на то, что хранилище отходов фенольного завода, располагающееся в подконтрольном украинским войскам населенном пункте Новгородское, зажато между позициями ВСУ и ополченцев ДНР. Ширина нейтральной полосы в районе не превышает 400 метров, и любые военные действия могут привести к тому, что все окрестные территории окажутся заражены.

В связи с этим Хуг еще раз подчеркнул необходимость разведения сторон и установления устойчивого режима прекращения огня в зоне конфликта.

Александр Хуг

Напомним, что ранее Хуг, который с сопровождающей его делегацией сам неожиданно оказался под обстрелом ВСУ в районе донецкой фильтровальной станции, подтвердил, что украинское командование возводит новые военные объекты в районе демаркационной линии.

Власти ДНР и ЛНР, в свою очередь, неоднократно заявляли в последние недели, что киевское командование в нарушение минских соглашений проводит перегруппировку сил в регионе, готовясь к новому наступлению на позиции ополченцев.

ВСУ продолжают обстреливать территории ЛНР

За минувшие сутки украинские войска четыре раза нарушили «режим тишины», обстреляв позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в силовом ведомстве республики.

Огонь велся из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС и станковых противотанковых гранатометов СПГ с направления населенного пункта Луганское по окрестностям села Калиновка.

Также ВСУ дважды обстреляли с направления населенного пункта Лопаскино районе села Долгое, применялись противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие.

Кроме того, под огнем зенитной установки ЗУ-23-2 оказался район села Пришиб, обстрел велся с направления населенного Трехизбенка.

Последствия обстрела со стороны ВСУ - архивное фото

Напомним, что в последние дни власти ЛНР и ДНР зафиксировали снижение количества обстрелов со стороны ВСУ, неоднократно указав в то же время, что украинское командование продолжает нарушать минские соглашения, перебрасывая в район линии соприкосновения тяжелую технику.

Националисты Славянска отметили День соборности с огоньком

В городе Славянск Донецкой области по случаю Дня соборности Украины прошло факельное шествие, которое организовали активисты местных националистических движений.

Участники мероприятия прошли по улицам города, выкрикивая лозунги «Украины превыше всего!», «Слава Украине, героям слава!», «Слава нации, смерть врагам!», «Славянск - это Украина! Мариуполь - это Украина! Донецк - это Украина! Крым - это Украина!», «Слава воинам АТО!», «Бандера, Шухевич  — герои Украины!» и т.п.

В свою очередь, также участвовавшие в шествии сторонники корпуса «Азов» выкрикивали куда более радикальные лозунги.

Участники и организаторы шествия сошлись в итоге на том, что война в Донбассе «объединила Украину».

Необходимо отметить, что факельные шествия стали в последние годы традиционной практикой в Украине. Так 1 января по около тысячи националистов вышли на улицы Киева по случаю 108-й годовщины рождения Степана Бандеры.

В данном случае, однако, примечателен тот факт, что в момент образования в 1919 году Украинской народной республики, к которому и приурочен День соборности, Украина находилась под протекторатом Германии.

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Андрей Бодров
#александр хуг
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