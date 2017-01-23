Психбольной родственник жестоко убил семью врачей под Красноярском

Красноярск, 23 января. В Красноярском крае разыскивают молодого человека, подозреваемого в жестоком убийстве своей матери и брата. По версии следствия, родственник погибших врачей страдает психическим заболеванием.

Предварительно установлено, что накануне вечером в частном доме на территории поселка Шушенское были обнаружены тела 64-летней женщины и ее 35-летнего сына. Погибшая работала кардиологом, а ее сын — стоматологом. У потерпевших специалисты зафиксировали рубленые раны головы.

В совершении жуткой расправы подозревают их 23-летнего родственника, который скрылся с места преступления. Все обстоятельства случившегося и мотивы предполагаемого убийцы сейчас выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.