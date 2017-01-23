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Ревизоры ФИФА нагрянут в Россию для инспекции объектов ЧМ-2018
Спорт

Ревизоры ФИФА нагрянут в Россию для инспекции объектов ЧМ-2018

Сегодня 10:03
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Ревизоры ФИФА нагрянут в Россию для инспекции объектов ЧМ-2018

Москва, 23 января. Комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) нанесет инспекционный визит в российские города, проводящие Кубок конфедераций-2017, в конце февраля — начале марта. Члены комиссии проанализируют готовность субъектов РФ к проведению ЧМ-2018.

Так, 27 февраля комиссия прибудет в Петербург. В Казани она окажутся на следующий день, в Сочи — 1 марта, в Москве — 2 марта.

По словам источника в одном из региональных госучреждений, занимающихся подготовкой объектов к ЧМ-2018, программа визитов в российские города является стандартной. Сначала рабочая группа ФИФА проверит стадионы, объекты транспортной и гостиничной инфраструктуры. Комиссия осмотрит объекты и сделает пометки, чтобы свериться со списком выявленных во время предыдущих визитов недостатков. Их устранение — и есть цель визита. После этого будет проведено совещание, на котором будут подведены итоги визита. Члены комиссии сделают замечание, которые к следующему визиту надо будет устранить.

Заседание рабочих групп с участием представителей городов, принимающих ЧМ-2018, пройдет 3-4 марта в Москве, пишет газета «Известия».

Напомним, ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что стадиону «Зенит-Арена» в Петербурге для адаптации к параметрам ФИФА под мундиаль-2018 необходимо еще 1,5-2 млрд рублей.

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Тимур Румянцев
#фифа
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