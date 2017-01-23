Унитаз за 200 тысяч рублей вынесли из новой квартиры охранника «Газпрома»

Москва, 23 января. Из новой квартиры сотрудника службы охраны «Газпрома» исчез унитаз стоимостью 200 тысяч рублей. Владелец жилья подозревает в краже ремонтников-мигрантов, которые, судя по всему, еще и прихватили с собой несколько других деталей сантехники.

Охранник «Газпрома» обратился в полицию 21 декабря. Он купил квартиру в поселке Сосенское, чтобы быстрее добираться на работу. В квартире находились мигранты, проводившие ремонт. Но тут хозяин жилья приехал и обнаружил, что и рабочих, и дорогостоящей сантехники и след простыл, передает Life.ru.

Правоохранители занимаются расследованием, но пока найти контакты рабочих не получилось. Примечательно, что сам охранник предпочел не размещать о себе информации в соцсетях, хотя, судя по аккаунту его супруги, семья несколько раз в год отправляется на заграничный отдых.