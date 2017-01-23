Донбасс: ЛНР четыре раза за сутки подверглась обстрелам ВСУ

Луганск, 23 января. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики, сообщили в оборонном ведомстве.

Так, под обстрел ВСУ попало село Калиновка. Киевские силовики вели обстрел с направления поселка городского типа Луганское из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС и станковых противотанковых гранатометов СПГ.

Дважды ВСУ открывали огонь по территории села Долгое с направления села Лопаскино. При этом киевские войска использовали противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие.

Помимо этого с направления села Трехизбенка из зенитной установки ЗУ-23-2 был обстрелян район села Пришиб.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

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