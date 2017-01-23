Задержанный в Новокубанске за убийство мужчина заявил, что нашел автомат на улице

Новокубанск (Краснодарский край), 23 января. В нашумевшем деле о расстреле 20-летней Валерии Р., произошедшем накануне в Краснодарском крае, появились новые подробности.

Убивший ее, по данным следствия, из ревности бывший парень — 26-летний Андрей К. заявил, что нашел автомат Калашникова на улице и принес домой. Правда, точное место, где лежал АК, показать отказался.

Как стало известно от источника в следствии, Андрей К. после признания, вообще отказался давать показания. Он заявил следователям, что слишком пьян, и рассказывать подробности убийства будет только после того, как протрезвеет.

Напомним, Андрей К. вместе со своим 29-летним другом Дмитрием З. и бывшей возлюбленной Валерией Р. распивали спиртные напитки дома у Андрея. В ходе «вечеринки» хозяину показалось, что его бывшая девушка оказывает знаки внимания гостю. После того как Дмитрий ушел спать, молодые люди поссорились. Андрей взял автомат Калашникова и убил Валерию. Проснувшийся Дмитрий помог спрятать труп в своей квартире и скрылся. Дмитрий З. был задержан в тот же день. Предполагаемого бийцу задержали оперативники в воскресенье возле его дома. В совершении преступления мужчина сознался.