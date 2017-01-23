Боевые корабли Тихоокеанского флота начали маневры в Японском море

Токио, 23 января. Боевой отряд кораблей Тихоокеанского флота начал маневры у берегов Японии. Главной темой совместных российско-японских военно-морских учения SAREX близ порта Майдзуру станет спасение на море.

В состав отряда кораблей ТОФ входит большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутом». Корабли отрабатывают совместное маневрирование с представителями Морских сил самообороны Японии: вертолетоносцем «Хюгу» и кораблем обеспечения «Хиути».

При этом в посольстве РФ в Токио уточнили, что основной частью учений должны стать поиск и спасение терпящих бедствие. Однако пока эта часть остается под вопросом из-за сильного снегопада, заявил собеседник агентства ТАСС.