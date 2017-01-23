Педофил развращал петербургскую школьницу в соцсети

Санкт-Петербург, 23 января. Полицейские разыскивают мужчину, развращавшего в соцсети «ВКонтакте» девочку, которая учится в петербургской школе. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию Ломоносовского района Ленобласти обратился частный предприниматель, который попросил привлечь к ответственности молодого человека, представившегося девочке Михаилом И. По словам заявителя, с 14 декабря прошлого года по 15 января злоумышленник совершал развратные действия в отношении девятиклассницы 2001 года рождения. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.