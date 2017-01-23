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Антипутинский митинг в Киеве закончился грандиозным провалом
Украина

Антипутинский митинг в Киеве закончился грандиозным провалом

Сегодня 9:45
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Антипутинский митинг в Киеве закончился грандиозным провалом

Анонсированная во множестве украинских СМИ акция на Майдане под названием «Стоп Путин!» собрала 40 человек участников и столько же журналистов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Акцию, согласно анонсам, проводили несколько общественных организаций, в частности национальное движение «Державницька ініціатива Яроша». К радикальным националистам примкнуло объединение российских граждан, уехавших из России под видом политических беженцев. В их числе Ольга Курносова, Юрий Мельничук и еще несколько граждан, которые ранее занимались организацией протестных митингов в Петербурге и называют себя либералами. Также на акцию пришла Надежда Савченко, однако она отказалась разговаривать с журналистами.

Антипутинский митинг в Киеве закончился грандиозным провалом

«В России еще есть нормальные люди, там не все еще ватники и не у всех еще отсох мозг», - сообщила Курносова с трибуны. Собравшиеся в ответ вяло поаплодировали, при этом некоторые кричали ей, что она «провокатор».

Когда корреспондент ФАН попытался взять интервью у участников, в частности, получить ответ на вопрос, как могут люди, называющие себя либералами, объединяться с откровенными нацистами Яроша, в ответ было сказано, что «лучше нацисты, чем россияне».

Впрочем, на Майдане нашлись люди, которые честно оценили ситуацию. Уехавший из Крыма Мурад Н. заявил корреспонденту ФАН, что разочарован как самой акцией, так и ее участниками.

«Это типичные грантоеды. Они обманывают своих инвесторов, в ЕС или Госдепе наивные люди, думают, дали деньги, будет нормально все сделано. А тут 40 человек вместе с журналистами. Полная апатия в стране, все разочарованы, народ обнищал. Это акция – просто набрать политических очков. А все нормальные люди разочарованы», - сообщил Мурад, добавив, что приехал из Бахчисарая весной 2014 года, думая, что в Киеве его поддержат, но в итоге «сейчас бомжует без поддержки» и «не понимает, что делать дальше».

Антипутинский митинг в Киеве закончился грандиозным провалом

Примечательно, что в ходе акции на Майдане нашлись люди, которые вслух говорили, что зимой 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Они спорили с участниками акции, но и те, и другие делали это «без огонька», равнодушно, и разошлись через полчаса. У корреспондента ФАН сложилось впечатление, что киевляне смертельно устали от митингов и политического противостояния.

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Денис Машкин специально для ФАН Киев
#киев
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