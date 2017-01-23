В Петербурге трехлетний ребенок подавился и умер

Санкт-Петербург, 23 января. Следственными органами северной столицы начата проверка по факту смерти трехлетнего мальчика.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, происшествие случилось в Кировском районе Петербурга вечером в субботу 21 января. В квартире в одном из домов по Голикова был обнаружен труп ребенка 2013 г.р.

По словам матери малыша, ребенок подавился неустановленным предметом и умер. Добавим, что при первичном осмотре тела мальчика внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было

Труп ребенка направлен в морг для установления точных причин смерти.

