Сожженная Одесса и вырезанный Киев: ждет ли русскоязычные города Украины судьба Донбасса

Законопроект Верховной рады Украины «О государственном языке» уже вызвал среди русскоговорящей общественности массу негодования. Согласно документу, украинский язык назван исключительным, а за многоязычие предусмотрено чуть ли не уголовное наказание. Корреспондент Федерального агентства новостей вместе с украинским журналистом и политологом Юрием Котом попытались разобраться, ждет ли русскоязычные города участь Донбасса.

Законопроект «О государственном языке», как уже известно, разработали 33 депутата Верховной рады Украины. Документ делает «мову» исключительной практически во всех сферах жизни: государственных органах, органах местного и муниципального самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Украинцам собираются навязать украинскую речь на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, в СМИ и книгопечатании. А за попытки внедрения на Украине официального многоязычия предусмотрена даже уголовная ответственность.

Законопроект отменяет принятый в 2012 году закон «Об основах государственной языковой политики», предусматривающий «возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны».

Первый зампред комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич уже высказался относительно рассматриваемого на Украине документа, назвав его «геноцидом русского языка».

«Как бы то ни было, националистический угар — плохой советчик, — цитирует сенатора Лента.ру. — Принятие данного законопроекта — прямой путь к окончательной потере Украиной Донбасса, где в подавляющем большинстве проживает русскоязычное население».

Традиционно на русском языке говорят жители Киева, Одессы, Харькова, Полтавы, Чернигова, Днепропетровска, Николаева, Кривого Рога, Кировограда. Вообще, если рассуждать об «украинском», то город Сумы был основан русским царем Алексеем Михайловичем, как и в 1656 году Харьковское воеводство в Харькове. Полтава была центром прорусски настроенной Малороссии в XVII веке. Днепропетровск основала императрица Екатерина II в 1776 году, и назван населенный пункт был в честь нее — Екатеринославом. Благодаря стараниям императрицы были основаны Одесса, Кривой Рог, Запорожье и добрая часть городов вернувшегося в состав России Крыма и отделившейся Новороссии: Севастополь, Симферополь, Мариуполь, Луганск, Херсон, Николаев. Донецк в 1869 году основал император Александр II. Один из древнейших русских городов Чернигов существовал еще в начале X века. В состав России он вошел в 1503 году. Русский язык в этих украинских городах — родной, тот, с которым они были основаны. Так что же ждет русскоязычных граждан «незалежной» с принятием такого закона и ждет ли участь Донбасса тех, кто воспротивится бесовщине в Верховной раде?

По мнению собеседника ФАН журналиста Юрия Кота, существует очень большая вероятность того, что данный законопроект поддержит большинство.

«Боюсь, что его поддержит остальная часть полудурков, которые составляют подавляющее большинство в Верховной раде Украины. Это лишний раз доказывает, что на Украине семимильными шагами расцветает нацизм через национализм. Учитывая, что 80% населения Украины говорит на русском языке, в том числе и двуязычные граждане (которые знают оба языка, но общаются на русском), среди людей данный закон будет вызывать еще больший негатив. Насильственная украинизация коснется всех. Своими действиями эти депутаты ставят людей перед выбором: или бороться с нацизмом, или потворствовать ему, делая вид, что люди ничего не видят. Это вызовет внутреннее противостояние. Дай бог, чтобы оно не стало кровавым, — комментирует для ФАН Юрий Кот. — Украина была создана на осколках Российской империи. Люди не просто так же выучили русский язык, он передавался им от прадедов, дедов и отцов. Закон вызовет противостояние, которое выльется в массовое движение «за интересы и права русских на Украине». А это самая мощная диаспора русских за рубежом: без Крыма это 18 миллионов человек. Все это закончится крайне плохо, прежде всего, для украинского языка, потому что люди уже плохо реагируют не на все, что связано с Россией, а с Украиной, включая флаг, язык, символику».

Говоря о протестах и о судьбе отделившейся от Украины русскоговорящей Новороссии, собеседник напомнил, что стало одной из последних капель для жителей того же Крыма.

«Это был принятый языковой закон: о том, что русский вне закона, а украинский в законе. Разумеется, русскоязычная Одесса не поднимет бунт, поскольку людей, которые могли открыто противостоять, сожгли 2 мая 2014 года. Кого-то посадили в тюрьмы, кого-то уничтожили. Это касается и Харькова, и Киева, — считает эксперт. — Киев — русская земля, это мать городов русских. Житомир — исконно русский город, основанный воеводой. Русские жили спокойно и никого не трогали, а теперь их травят. Но напомню, что нельзя себя так вести с русским человеком: он долго запрягает, да быстро едет. Сегодня быть на Украине русским — это говорить правду, противостоять власти, сидеть без работы, потому что тебя гнобят за язык и несогласие с политикой. В этом котле появится сплав русского украинца. Из этого сплава родится мощное ядро, которое наведет порядок. Потому что Украина — это русская страна».