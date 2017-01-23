Жрица любви заманила петербургского таксиста в лапы банды кавказцев

Санкт-Петербург, 23 января. Водитель такси едва не стал жертвой коварной девушки и ее приятелей-кавказцев, напавших на него в отеле, куда мужчину заманила молодая женщина.

Как стало известно ФАН, о нападении в полицию сообщил сам таксист. По его словам, с девушкой они знамы совсем недавно. Поздним вечером 22 января он забрал ее из квартиры одного из домов на Литейном проспекте, после чего они направились в отель на юге города.

По словам таксиста, он заплатил за номер, но уже через полчаса девушка сказала, что ей нужно отлучиться, а вместо нее в комнату ввалились двое мужчин «кавказской наружности», которые принялись его избивать, заявив, что он якобы пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку.

В ходе драки водитель выхватил перцовый баллончик и распылил его в глаза атаковавшим его злоумышленникам, после чего они поспешно скрылись. Мужчина также утверждает, что видел, как они скрылись на иномарке Renault Logan. Больше он ничего не запомнил.

Сейчас правоохранители проверяют данную информацию.

