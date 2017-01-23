Тела двух погибших нашли в сгоревшем в Ленобласти частном доме

Санкт-Петербург, 23 января. После пожара в Тосненском районе Ленинградской области спасатели обнаружили тела двух погибших. Определить их личности не представлялось возможным. Следователи выясняют причины гибели людей.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, ночью в субботу в поселке Ульяновка Ленинградской области после пожара в частном доме были обнаружены два трупа. Как уточнил источник, тела сильно обгорели, поэтому при визуальном осмотре не было возможно даже установить пол и возраст погибших.

Тела доставили в морг для установления причин гибели. Материалы дела передали следователям.

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