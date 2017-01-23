Азербайджанца изрезали ножом на петербургской овощебазе

Санкт-Петербург, 23 января. Неизвестные нанесли множество ножевых ранений гражданину Азербайджана в Петербурге. Как стало известно, инцидент произошел 21 января на территории овощной базы на улице Софийской.

Согласно приведенным данным, пострадавший 1978 года рождения был госпитализирован с колото-резаными ранениями головы, шеи, голеней, грудной клетки, проникающими в плевральную полость, шоком 3-й степени. В настоящее время врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. По факту преступления возбуждено уголовное дело.