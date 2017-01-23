Годовалый ребенок в Петербурге получил страшные ожоги, обварившись кипятком

Санкт-Петербург, 23 января. Годовалый малыш в Петербурге уронил на себя кружку с кипятком. Ребенок госпитализирован с термическими ожогами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Утром 21 января из квартиры в многоэтажном жилом доме на Светлановком проспекте госпитализирован годовалый ребенок с термическими ожогами туловища и конечностей. По словам матери мальчика, малыш, по недосмотру взрослых опрокинул на себя кружку с кипятком. Сейчас ребенок в медучреждении, специалисты оказывают ему помощь.