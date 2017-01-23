МИД Казахстана готов к длительным переговорам по Сирии

Астана, 23 января. Работать столько, сколько нужно, до тех пор, пока все вопросы не будут решены и урегулированы готовы в Астане на переговорах по Сирии. Об этом заявили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.

«Продолжительность будет зависеть от того, как переговоры пойдут. Мы изначально закладывали до конца завтрашнего дня», — цитирует слова замруководитея МИД Романа Василенко РИА Новости.

Впрочем, как сделал оговорку дипломат, если переговоры завершатся раньше, чем планировалось, то в Астане готовы и к этому варианту. «Мы готовы завершить их раньше и организовать пресс-конференцию», — заверил Василенко.

Добавим, что переговоры по Сирии стартуют сегодня в Астане, в 10:00 (мск).

