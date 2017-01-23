Ученые назвали вирусы, способные стереть человечество с лица Земли

Лондон, 23 января. Западные ученые определились с тройкой вирусов, которым по силам уничтожить человечество. Речь идет о вирусах Нипа и MERS, а также о возбудителе лихорадки Ласса.

На форуме в Давосе специалисты попросили выделить средства на разработку вакцин против вирусов MERS (ближневосточного респираторного синдрома) и вируса Нипа. Кроме того, они указали на смертельную опасность лихорадки Ласса. По мнению ученых, распространение болезней, вызываемых этими вирусами, может привести к уничтожению человечества.

Отмечается, что ученым уже выделили 460 млн долларов на борьбу с опаснейшими заболеваниями, однако для прорыва в этой сфере и создания вакцины они просят еще 500 млн долларов.