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Ученые представили насадку для смартфона, способную распознать рак
Технологии

Ученые представили насадку для смартфона, способную распознать рак

Сегодня 9:29
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Ученые представили насадку для смартфона, способную распознать рак

Стокгольм, 23 января. Шведские ученые заявили о революционной разработке: насадке и программы для смартфона, которые помогают со стопроцентной точностью диагностировать рак, не выходя из дома.

Команда ученых из университета Стокгольма представила насадку-микроскоп для смартфона, способную диагностировать рак. Для насадки устанавливается специальное приложение на мобильный телефон. Ученые уверены, что при установке полного комплекта разработанного ПО можно в домашних условиях поставить диагноз, верный на 100%.

По мнению специалистов, разработка в первую очередь пригодится тем, кто работает в удаленных регионах и в полевых условиях. Они уверяют, что при помощи насадки на смартфон можно выявить онкологические заболевания, а также туберкулез.  

Помимо этого, заявляют разработчики, прибор может определить мутации определенного рода, возникающие у пациентов с устойчивостью к определенному виду терапии. В таких случаях врач сможет провести тщательный анализ и назначить другой вид лечения.

Ученые представили насадку для смартфона, способную распознать рак

Прибор, по словам разработчиков, крайне легок в использовании: образец помещается в контейнер, а после на него наводится объектив, который крепится к камере смартфона. Насадка оборудована лазерными диодами, а также определенными микросенсорами.

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Олеся Волкова
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