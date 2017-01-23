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Сирия сегодня: ВКС РФ спасли Дамаск от ИГИЛ, переговоры в Астане
Новости Сирии

Сирия сегодня: ВКС РФ спасли Дамаск от ИГИЛ, переговоры в Астане

Сегодня 9:34
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Сирия сегодня: ВКС РФ спасли Дамаск от ИГИЛ, переговоры в Астане

Сирия, 23 января. Астана просит не делать трагедию из-за отсутствия американской делегации. Франсуа Фийон оценил действия ВКС РФ на территории Сирийской Арабской Республики (САР). В Казахстане представлены 15 группировок так называемой «умеренной оппозиции». Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Спасли от ИГ

Как заявил кандидат в президенты Франции, бывший премьер Франсуа Фийон, действия Российской Федерации не дали боевикам террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории России) взять под контроль Дамаск. Это, отметил он, то, что многие лидеры западных политиков не понимают.

По мнению французского политика, Запад мог бы избежать того, что ключи разрешения сирийского конфликта окажутся в руках России, Турции и Ирана. Он подчеркнул, что страны Запада были наполнены иллюзиями о способностях «умеренных».

Сирия сегодня: ВКС РФ спасли Дамаск от ИГИЛ, переговоры в Астане

Как считает Фийон, преждевременный уход сирийского президента Башара Асада — огромная ошибка для Европы, которая в итоге была исключена из политического процесса разрешения конфликта.

Не делайте трагедии

Как заявил заместитель главы министерства иностранных дел Казахстана Роман Василенко, в Астане никто не видит негатива для хода политических переговоров по сирийскому урегулированию в том, что Соединенные Штаты представлены на них лишь на уровне посла. Он напомнил, что еще в начале января бывший государственный секретарь США Джон Керри поддержал переговоры в Астане. Кроме того, представитель казахского МИД заметил, что Штаты не являются гарантом соглашения о прекращении боевых действий на территории САР.

В целом Василенко оценивает ситуацию перед началом переговоров как настрой на диалог, хотя и очень сложный. Он напомнил, что накануне глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов провел консультацию со всеми участниками переговорного процесса, включая сирийскую «умеренную оппозицию».

Сирия сегодня: ВКС РФ спасли Дамаск от ИГИЛ, переговоры в Астане

По словам Василенко, Казахстан рассчитывает, что сможет помочь противоборствующим сторонам найти общие точки соприкосновения, укрепить режим прекращения огня, который был достигнут благодаря Турции и России. Кроме того, подчеркнул он, переговоры в Астане смогут создать основу для возобновления полномасштабных переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций в Женеве 8 февраля.

15 группировок

По информации Романа Василенко, на переговорах в Астане будут представлены около 15 группировок, которые причисляют себя к «умеренным». Как такового главы делегации у них нет.

В 10.00 по московскому времени начнется новый этап переговоров по урегулированию сирийского кризиса в Сирии, который будет проходить непосредственно с участием сирийских сторон. Ожидается, что переговоры будут закончены через сутки.

Ранее «Газета.Ru» писала,  что участие представителей официального Дамаска и «умеренных» в переговорах ещё не согласовано.

комментарии
Илья Муромский
#башар асад
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