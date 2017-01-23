Пьяный водитель протаранил здание военной комендатуры в Кронштадте

Санкт-Петербург, 23 января. Водитель в состоянии алкогольного опьянения въехал в здание военной комендатуры в городе Кронштадт. Как стало известно ФАН, сегодня ночью в дежурную часть ОМВД России по Кронштадтскому району поступило сообщение о пострадавшим у дома по улице Восстания.

Согласно приведенным данным, к месту ЧП прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС. Выяснилось, что мужчина 1991 года рождения, проживающий в городе Балахна Нижегородской области, управляя автомобилем Citroen C4 (лизинг), не справился с управлением и въехал в здание военной комендатуры Кронштадтского гарнизона. После осмотра сотрудниками ОСМП, мужчина был госпитализирован. Врачи диагностировали у него перелом обеих бедер, множественные ушибы. Также установлено, что на момент совершения ДТП гражданин находился в нетрезвом состоянии.