Петербуржец проломил череп, катаясь на кайте по Финскому заливу

Санкт-Петербург, 23 января. Петербуржец едва не погиб при катании на кайте на Финском заливе. В тяжелейшем состоянии его доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел 22 января поздно вечером. Скорая забрала разбившегося мужчину с территории у Финского залива неподалеку от Ленинского проспекта. «Пострадавший катался на кайтинге и упал. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние, а также ушибы шейного и поясничного отделов позвоночника», - рассказали в полиции.

Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины падения мужчины.

Кайт представляет собой большой управляемый воздушный змей, предназначенный для передвижения человека по поверхности воды или по снегу.