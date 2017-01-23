Ученые обнаружили в чайных пакетиках яд, провоцирующий рак

Берлин, 23 января. Немецкие ученые обнаружили опасные вещества в чайных пакетиках, которые могут привести к возникновению онкологических заболеваний.

Исследователи провели необычный эксперимент во время шоу ZDF WISO и протестировали пакетики черного чая от разных производителей. Оказалось, что только один из представленных образцов был безвредным, а в остальных ученые обнаружили несколько видов пестицидов, повышающих риск заболевания раком, и вещество антрахинон, которое применяется для отпугивания птиц на чайных плантациях.

Добавим, ранее британские ученые нашли эффективные способы борьбы с бессонницей. Среди них просмотр фильмов с незамысловатым сюжетом, чтение книг перед сном и т.п.