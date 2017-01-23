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Слепой таджик исчез после похода в церковь под Петербургом
Происшествия

Слепой таджик исчез после похода в церковь под Петербургом

Сегодня 9:23
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Слепой таджик исчез после похода в церковь под Петербургом

Санкт-Петербург, 23 января. Полиция разыскивает слепого мужчину, который ушел в церковь и пропал в Ленобласти. Как стало известно ФАН, инцидент произошел в городе Всеволожск.

Так, накануне во всеволожское ОМВД поступило заявление от безработного мужчины. Он обратился к правоохранителям с просьбой установить местонахождение уроженца Таджикистана 1982 года рождения, проживающего в районе деревни Новая Пустошь. По словам заявителя, 19 января его приятель уехал в церковь Николая Чудотворца и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Обратившийся также уточнил, что таджик ничего не видит и ходит с лыжной палкой.

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Тимур Румянцев
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Два приятеля в Хабаровске в шутку сбросили собутыльника с шестого этажа
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