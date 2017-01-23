Роскомнадзор объявит войну рекламе наркотиков в мессенджерах

Москва, 23 января. На площадке Роскомнадзора с участием операторов связи обсуждается законопроект о регулировании мессенджеров, который в том числе запретит рассылку противоправной информации, например, рекламы наркотиков.

Об этом говорится в ответе главы ведомства Александра Жарова на запрос депутата от «Единой России», замглавы комитета Госдумы по информполитике Владимира Крупенникова. Депутат Госдумы обращался в Роскомнадзор с просьбой разобраться в ситуации с рекламой наркотических веществ через мессенджеры. По словам парламентария, в последнее время пользователи соцсетей все больше жалуются на рассылки с предложениями купить наркотики, передает ТАСС.

Мессенджерами пользуются десятки миллионов человек, но они не зарегистрированы на территории РФ, их деятельность не регулируется законодательством РФ.