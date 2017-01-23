Москва, 23 января. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении пятерых россиян, причастных к деятельности «Правого сектора». По данным следствия, все они придерживаются радикальных взглядов и идей фашизма.

Как сообщила пресс-служба ведомства, специалисты располагают доказательствами причастности Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова к деятельности «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ.

Известно, что обвиняемые переехали на Украину и примкнули к экстремистской организации, где каждому из них отводилась своя роль. В частности, Чудинов и Хамраев участвовали в карательных операциях против жителей Донбасса.