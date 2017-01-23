В центре Петербурга на Апраксином дворе нашли труп

Санкт-Петербург, 23 января. В центре Санкт-Петербурга на территории Апраксина двора был обнаружен труп неизвестного мужчины. Следователи устанавливают личность погибшего, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

В минувшее воскресенье в 10.00 мск у корпуса №41 Апраксина двора (в Петербурге называемый Апрашка) был найден труп неизвестного мужчины. Следователи осмотрели тело погибшего. На вид мужчине 40-45 лет, худой, рост около 176 см, короткие русые волосы, рыжая борода и усы. Был одет в коричневую короткую дубленку, черные брюки и коричневые кроссовки с белыми вставками.

Труп отправили в морг для установления причины смерти. Личность погибшего устанавливается.