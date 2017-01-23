Названы пять главных животных-лекарей

Москва, 23 января. Ученые назвали пять видов животных, которые могут лечить человека. В топ-5 вошли лошади, собаки, коты, пчелы и змеи.

Открытие сделала группа биологов из разных стран. В ходе проведенных экспериментов они выяснили, какие именно болезни могут лечить представители этих пяти видов животных. Оказалось, что лошади помогают справиться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также легче переносить процесс восстановления после тяжелых травм. Кроме того, особую пользу общение с лошадьми может принести алкоголикам и наркозависимым, поскольку эти животные могут помочь им справиться со своими привычками.

Собаки оказались исцелителями заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также могут помочь выйти из депрессии. Справиться с неврозами помогут кошки. Производимые пчелами и змеями мед и яд широко применяются в медицине для борьбы со многими болезнями.