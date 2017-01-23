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Останки корабля инопланетян нашли на Марсе
Технологии

Останки корабля инопланетян нашли на Марсе

Сегодня 9:05
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Останки корабля инопланетян нашли на Марсе

Москва, 23 января. Предположительно останки корабля инопланетян обнаружил уфолог Скотт Уорринг, изучая снимки Марса, сделанные аппаратом Curiosity.

Если внимательно присмотреться к фотографии, то на самом деле можно увидеть некие объекты, которые выглядят чужеродно на общем пейзаже и, скорее всего, имеют искусственное происхождение.

По мнению ученого, это — ни что иное, как элемент двигателя корабля, который был выкинут из космического судна по причине ненадобности или элементарной неисправности.

Останки корабля инопланетян нашли на Марсе

К слову, подобного рода находки уфологи постоянно находят и на Марсе, и на других космических объектах. Однако в NASA, как правило, воздерживаются от комментариев по этому поводу.
 

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Алексей Громов
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