Останки корабля инопланетян нашли на Марсе

Москва, 23 января. Предположительно останки корабля инопланетян обнаружил уфолог Скотт Уорринг, изучая снимки Марса, сделанные аппаратом Curiosity.

Если внимательно присмотреться к фотографии, то на самом деле можно увидеть некие объекты, которые выглядят чужеродно на общем пейзаже и, скорее всего, имеют искусственное происхождение.

По мнению ученого, это — ни что иное, как элемент двигателя корабля, который был выкинут из космического судна по причине ненадобности или элементарной неисправности.

К слову, подобного рода находки уфологи постоянно находят и на Марсе, и на других космических объектах. Однако в NASA, как правило, воздерживаются от комментариев по этому поводу.

