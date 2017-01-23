Центробанк лишил лицензии банк «Новация»

Москва, 23 января. Центральный банк России в понедельник лишил лицензии на осуществление банковской деятельности еще один банк. Речь идет о банке «Новация» (город Майкоп).

По информации регулятора, на 1 октября прошлого года данный банк занимал 408-е место в банковской системе России по величине активов. При этом «Новация» — участник системы страхования вкладов.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», ранее ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у расположенного в Омске Сибирского Банка «Сириус» и у «Тальменка-банка» из Барнаула.