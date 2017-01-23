Трамп поцеловал «копающего» под Клинтон директора ФБР

Вашингтон, 23 января. Избранный президент США Дональд Трамп обнял и поцеловал директора ФБР Джеймса Коми, возобновившего расследование против Хиллари Клинтон. Об этом сообщает агентство Reuters.

Американский лидер встретился с главой ФБР во время приема представителей спецслужб в Белом доме. Трамп отметил успешную службу Коми, который, по словам президента, стал известнее лидера страны. После этого Трамп обнял своего гостя и поцеловал его.

Незадолго до президентских выборов Коми возобновил расследование против представителя Демократической партии Клинтон, поводом для которого стало использование персональной почты во время работы.

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