Гражданин Таджикистана задержан за развращение 9-летнего мальчика

Санкт-Петербург, 23 января. В Калининском районе северной столице по подозрению в развращении 9-летнего мальчика задержан житель Таджикистана.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, с заявлением в полицию накануне обратилась 35-летняя мать ребенка, обвинив в педофилии знакомого нигде не работающего 23-летнего парня.

По словам женщины, развратные действия против мальчика были совершены еще в ноябре прошлого года. Как уточняется, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

