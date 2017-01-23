FAN-TV Лента новостей
Пьяный грузчик до смерти забил жену в Ленобласти
Происшествия

Пьяный грузчик до смерти забил жену в Ленобласти

Сегодня 9:01
82

Пьяный грузчик до смерти забил жену в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 января. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою супругу в Ленобласти. Как стало известно ФАН, от полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Инцидент произошел в городе Волхов Ленинградской области. Так, накануне в 00.30 в квартире дома по улице Волгоградской мужчина 1991 года рождения, работающий грузчиком, во время словесного конфликта, возникшем после совместного употребления алкогольных напитков, руками избил жену 1980 года рождения. От полученных повреждений она скончалась. Подозреваемый задержан полицией на месте происшествия. 

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

комментарии
Тимур Румянцев
#убийство #волхов #лонобласть
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 23 января 07.00: в Дамаске перехватили оружие боевиков, в Алеппо САА захватила высокопоставленного эмира ИГ

Сегодня 7:00
745

Новости США: протестующих иностранцев не пустили в США, книгу о Трампе сняли с продаж за ложь

Вчера 23:04
447

Новости Новороссии: ВСУ обстреляли журналистов в ЛНР, Киев готовит наступление на ДНР

Вчера 22:32
831

Сирия новости 22 января 22.30: в Дамаске прекратились бои, в Пальмире подразделение «Щит» отбило у ИГ стратегическую высоту«

Вчера 22:30
1118

На въезде в Дамаск остановили грузовик с оружием

Вчера 22:19
398
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Названы пять главных животных-лекарей

9:13

Центробанк лишил лицензии банк «Новация»

9:09

Трамп поцеловал «копающего» под Клинтон директора ФБР

9:08

В центре Петербурга на Апраксином дворе нашли труп

9:07

Останки корабля инопланетян нашли на Марсе

9:05

Пьяный грузчик до смерти забил жену в Ленобласти

9:01

Мигранта из Киргизии изрезали ножом в продуктовом магазине в Петербурге

9:00

Гражданин Таджикистана задержан за развращение 9-летнего мальчика

8:57

Мужчину порезали ножом в подъезде дома на востоке Петербурга

8:55

Абэ рассказал о сожалениях и планах Токио по Курилам

8:49

В Иркутске уничтожат 300 тысяч бутылок поддельного алкоголя

8:47

Ученые нашли эффективные способы борьбы с бессонницей

8:41
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Названы пять главных животных-лекарей
Читать
Закрыть