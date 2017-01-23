Пьяный грузчик до смерти забил жену в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 января. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою супругу в Ленобласти. Как стало известно ФАН, от полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Инцидент произошел в городе Волхов Ленинградской области. Так, накануне в 00.30 в квартире дома по улице Волгоградской мужчина 1991 года рождения, работающий грузчиком, во время словесного конфликта, возникшем после совместного употребления алкогольных напитков, руками избил жену 1980 года рождения. От полученных повреждений она скончалась. Подозреваемый задержан полицией на месте происшествия.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.