Мигранта из Киргизии изрезали ножом в продуктовом магазине в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 января. Приезжего из Киргизии едва не зарезали в магазине «Продукты» на Купчинской улице в Петербурге. В тяжелом состоянии иностранца экстренно доставили в больницу.

Как стало известно ФАН, о госпитализации мужчины в полицию сообщили из НИИ скорой помощи 23 января в 02.45 мск. Истекающего кровью пострадавшего привезли из продуктового магазина, расположенного в доме 8 по Купчинской улице.

«Медики диагностировали у него проникающие колото-резаные ранения грудной клетки и брюшной полости, а также травматический шок», — уточнил источник ФАН. Установлено, что раненому 23 году, он является гражданином Киргизии, неизвестный преступник атаковал его в магазине в Купчино около 01.41.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.