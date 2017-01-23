Мужчину порезали ножом в подъезде дома на востоке Петербурга

Санкт-Петербург, 23 января. В Санкт-Петербурге госпитализировали мужчину, на которого в подъезде напал вооруженный ножом злоумышленник. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Накануне днем в больницу поступил мужчина 1989 года рождения с колото-резанным ранением артерии правой голени. По предварительной версии, в подъезде дома на улице Коллонтай его ударил ножом неизвестный мужчина. Состояние потерпевшего оценивается как тяжелое. Полицейские уже изучают запись с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде.