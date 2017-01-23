Абэ рассказал о сожалениях и планах Токио по Курилам



Токио, 23 января. Токио намерен продолжать переговоры с Москвой о совместных экономических проектах на всех южных Курильских островах. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Он также подчеркнул, что власти Японии выступаю за создание «нового образа четырех северных островов», а также поиска решению проблемы подписания мирного договора, которое устроило бы обе стороны.

При этом японский премьер выразил неудовольствие укреплением военного присутствия РФ на южной части Курил, о чем, по его словам, он уже успел проинформировать президента России Владимира Путина во время состоявшихся в прошлом месяце переговоров.

«Я не могу раскрыть все содержание нашей беседы. Однако я четко указал российской стороне, что мы выражаем сожаление в связи с усилением ее военного присутствия на четырех северных островах», — добавил он.