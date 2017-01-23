В Иркутске уничтожат 300 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Иркутск, 23 января. Суд в Иркутске постановил уничтожить изъятые полицейскими 300 тыс. бутылок контрафактного алкоголя, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В июле прошлого года полицейские изъяли в регионе свыше 25 контейнеров спиртосодержащей продукции стоимостью около 40 млн рублей. Коробки с водкой, коньяком и вином (включая элитные марки) были найдены на базе города Усть-Кута.

Стражи порядка ходатайствовали перед судом об уничтожении нелегального алкоголя. Суд прислушался к их доводам и постановил ликвидировать около 300 тыс. бутылок, в которые разлито примерно 139 тыс. литров алкоголя.

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