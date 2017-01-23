Ученые нашли эффективные способы борьбы с бессонницей

Лондон, 23 января. Британские ученые, в рамках специального исследования, нашли способы борьбы с бессонницей.

Несмотря на длительное изучение бессонницы, специалисты на сегодняшний день так и не пришли к общему мнению о ее причинах. Некоторые предполагают, что бессонница может быть спровоцирована гормональными сбоями, которые чаще всего возникают у женщин, а также чрезмерной нагрузкой на психику.

В одном все специалисты сходятся: бессонница пагубно влияет на развитие человека. Давно установлено, что в среднем для полноценного восстановления сил человеку необходим восьмичасовой здоровый сон.

Чтобы максимально быстро избавиться от бессонницы ученые разработали целый комплекс. Так, по мнению, британских исследователей, чтобы быстрее забыться сном можно посмотреть фильм с незамысловатым сюжетом. По их мнению, просмотр легкой комедии помогает человеку расслабиться и отпустить нервное напряжение.

Помимо этого исследователи рекомендуют читать книги перед сном. Считается, что чтение дает определенную нагрузку на мозг, после чего расслабление и усталость наступят намного быстрее.

При этом ученые подчеркивают, что подобные советы работают только в том случае, когда бессонница носит не систематический характер. Если же проблемы с засыпанием стали ежедневными, стоит немедленно обратиться к врачу.