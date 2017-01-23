Юристы намерены обвинить Трампа в нарушении конституции США

Нью-Йорк, 23 января. Группа юристов намерена подать на президента США Дональда Трампа в суд за нарушение конституции. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным СМИ, иск против Дональда Трампа 23 января намерена подать группа «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне». Юристы указывают, что президент США не отказался от находящихся у него в собственности компаний и не распродал свои активы, что может привести к нарушению президентом конституции США.

По мнению участников группы, прибыль от сделок, которые совершают компании Трампа со связанными с правительствами других стран партнерами, могут считаться получением вознаграждения от иностранных держав. Также вознаграждением от зарубежных правительств юристы группы готовы посчитать выдаваемые компаниям Дональда Тармпа иностранными банками кредиты и плату за аренду принадлежащей бизнесмену недвижимости.