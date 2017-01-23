МИД Казахстана не видит негатива в отсутствии на переговорах делегации США



Астана, 23 января. Не стоить искать негативных факторов в том, что на переговорах по Сирии в Астане нет делегации США. Об этом заявили в МИДе Казахстана.

«Я не думаю, что в данном факте следует усматривать какой-либо негатив», — цитирует слова заместителя министра иностранных дел Романа Василенко РИА Новости. Дипломат напомнил, что официальный Вашингтон приветствовал начало переговоров по Сирии.

Добавим, что в Астану прибыло порядка 15 групп сирийской оппозиции, при этом ни у кого из присутствующих нет полномочий говорить от лица всех. Напомним, что переговоры стартуют в понедельник 23 января в 10:00 (мск).