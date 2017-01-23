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Полеты United Airlines в США восстановлены после компьютерного сбоя 
Весь мир

Полеты United Airlines в США восстановлены после компьютерного сбоя 

Сегодня 8:22
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Полеты United Airlines в США восстановлены после компьютерного сбоя 

Вашингтон, 23 января. Американская авиакомпания United Airlines сообщила о возобновлении внутренних рейсов после масштабного компьютерного сбоя.

В официальном микроблоге компании в Twitter сообщается, что запрет на полеты был отменен. В настоящее время ведутся работы, чтобы отправить все отложенные рейсы в пункты назначения. При этом авиакомпания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Однако уже после опубликованного сообщения в компании добавили, что некоторые рейсы все-таки пришлось отложить. В United Airlines выразили надежду, что все задержанные рейсы будут отправлены до вечера понедельника.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что United Airlines ввели запрет на внутренние полеты в связи с компьютерным сбоем. На международные рейсы запрет не распространялся.

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