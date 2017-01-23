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Ученые открыли великую тайну рождения любви
Общество

Ученые открыли великую тайну рождения любви

Сегодня 8:28
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Ученые открыли великую тайну рождения любви

Лондон, 23 января. Ученые утверждают, что нашли ответ на извечный вопрос о рождении любви в этом мире. По их мнению, в это чувство у живых существ эволюционировала забота о своем потомстве.

Исследователи пришли к выводу, что за чувство влюбленности и родительские чувства отвечают одни и те же рецепторы мозга. Поэтому забота и стремление защитить детей от опасности со временем трансформировались, и люди стали испытывать схожие чувства не только к потомству, но и ко вторым половинкам.

Ученые открыли великую тайну рождения любви

Добавим, ранее британские ученые выяснили, почему многие дети отказываются есть овощи или фрукты. Оказалось, что некоторым из детей не нравится вкус этих продуктов после термической обработки. 

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Ксения Тасманова
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