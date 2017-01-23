Ученые открыли великую тайну рождения любви

Лондон, 23 января. Ученые утверждают, что нашли ответ на извечный вопрос о рождении любви в этом мире. По их мнению, в это чувство у живых существ эволюционировала забота о своем потомстве.

Исследователи пришли к выводу, что за чувство влюбленности и родительские чувства отвечают одни и те же рецепторы мозга. Поэтому забота и стремление защитить детей от опасности со временем трансформировались, и люди стали испытывать схожие чувства не только к потомству, но и ко вторым половинкам.

Добавим, ранее британские ученые выяснили, почему многие дети отказываются есть овощи или фрукты. Оказалось, что некоторым из детей не нравится вкус этих продуктов после термической обработки.