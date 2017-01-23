МИД Казахстана: Формат переговоров по Сирии еще обсуждается

Астана, 23 января. Вопрос, в каком формате будет проходить встреча по сирийскому урегулированию до сих пор остается открытым. Об этом заявил замруководителя внешнеполитического ведомства Казахстана Роман Василенко.

Как передает ТАСС, сейчас в Астане идут последние приготовления, в частности решается, кто за каким столом, напротив кого будет сидеть. К тому же пока неясно, получится ли провести прямые переговоры между властями Сирии и вооруженной оппозицией.

Как отметил дипломат, все нюансы должны быть разрешены к началу заседания. К слову, стороны оценивают настрой перед началом встречи, как сложный, однако направленный на диалог.

