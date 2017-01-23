Идем на восток: Госдеп США нацелился на «перепрограммирование» Китая

Вашингтон, 23 января. В ближайшие годы внешнедипломатическое ведомство США намерено заниматься изменением культурного и психологического облика жителей Китая, чтобы спровоцировать значительные изменения в этой стране. Такой курс соответствует и убеждениям нового президента США Дональда Трампа, который утверждает, что Китай фактически разрушил американскую экономику, сосредоточив на своей территории всю промышленность; Трамп назвал это «величайшей кражей в истории».

Проект по обучению китайцев культурным и политическим ценностям Соединенных Штатов Госдепартамент до конца февраля представит через посольство в Пекине и генеральные консульства в крупнейших городах Китая. Выделяя гранты, правительство США будет расширять миссию США в Китае руками самих китайцев.

«Американские специалисты займутся культурным программированием китайской аудитории посредством различных образовательных программ — семинаров и тренингов, выставок, музыкальных и театральных постановок», — цитирует RT на русском описание к гранту.

В то же время президент Дональд Трамп заявил, что намерен преодолеть ситуацию с миграцией промышленности в Китай. По мнению Трампа, китайские власти используют «преднамеренное снижение курса юаня», чтобы сделать свою продукцию более конкурентной и вытесняют американскую промышленность с мировых рынков, что привело к ее упадку.