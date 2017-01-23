Китай впервые в истории отправится за лунным грунтом

Пекин, 23 января. На конец ноября 2017 года Китай запланировал запуск космического аппарата «Чанъэ-5», который впервые в истории КНР соберет и доставит на Землю образцы лунного грунта.

Как сообщает агентство Синьхуа, запуск будет произведен с космодрома «Вэньчан», находящийся в провинции Хайнань (Южный Китай). Аппарат доставит на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-5».

В Китайской корпорации космической науки и техники уточнили, что «Чанъэ-5» впервые в истории космической программы Китая возьмет образцы лунного грунта и доставит их на Землю.

Ранее проведенные тесты показали, что техническое состояние аппарата отвечает всем нормам и требованиям.