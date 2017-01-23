Россияне боятся инопланетян больше, чем глобального потепления

Москва, 23 января. Россияне боятся нового оружия, искусственного интеллекта, роботов и инопланетян. Об этом со ссылкой на исследование Института современных медиа (MOMRI) и телеканала «Наука» сообщает сайт газеты «Известия».

По данным исследователей, 19% россиян боятся появления новых видов оружия. На втором месте оказался страх перед развитием технологий и созданием искусственного интеллекта. Об этом заявили 8% опрошенных. При этом россияне тревожатся из-за появления роботов и влиянии современных гаджетов на детей. Боязнь достижений генной инженерии оказалась на третьем месте. О ней заявили лишь 6% опрошенных. По 2% участников исследования заявили о страхе гибели вселенной из-за Большого андронного коллайдера и встречи с внеземной цивилизацией. Глобальное потепление вызвало страх лишь у 1% респондентов.

Издание отмечает, что страх перед научными открытиями чаще всего испытывали участники опроса в возрасте от 45 до 54 лет. А вот россияне возрастной группы 25 -34 лет боятся достижений науки куда меньше.