Ученые создали молекулу для борьбы с супербактериями

Портленд, 23 января. Американские ученые нашли ключ к борьбе с «неуязвимыми» супербактериями. Речь идет о разработанной ими молекуле, которая изменяет устойчивость нескольких штаммов бактерий к антибиотикам.

Специальная молекула атакует фермент, отвечающий за резистентность (устойчивость к антибиотикам) бактерий. Таким образом, вновь можно будет применять лекарства, к которым у ряда бактерий уже выработался «иммунитет». При этом разработка сотрудников Университета Орегона не уничтожает сами микроорганизмы, а только ослабляет их защиту.

Ранее американские ученые поделились с общественностью еще одним важным открытием. Как передает «Индикатор», исследователи из Массачусетского технологического института научили ультразвук доставлять цепочки РНК внутрь клеток.