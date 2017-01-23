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Пушков ответил на заявление Фийона о санкциях в отношении России
Политика

Пушков ответил на заявление Фийона о санкциях в отношении России

Сегодня 7:59
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Пушков ответил на заявление Фийона о санкциях в отношении России

Москва, 23 января. Сенатор Пушков рекомендовал кандидату в президенты Франции Фийону напомнить о несгибаемости под санкциями России госпоже Меркель и господам из сената США.

Алексей Пушков полностью согласился с мнением Франсуа Фийона о неэффективности санкционных мер против России, однако этого никак не хотят понять канцлер ФРГ Ангела Меркель и «охваченные манией санкций» американские парламентарии, поэтому очередное им напоминание лишним точно не будет.

Напомним, что общаясь с прессой, кандидат в президенты Франции не обошел темой Россию, заявив о желании сотрудничать с Москвой, а также не преминув назвать старания «согнуть российский народ санкциями», как минимум, наивными.

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