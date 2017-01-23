Астана: Участники межсирийских переговоров настроены на диалог

Астана, 23 января. В настоящее время все участники межсирийских переговоров, собравшиеся в Астане, настроены на диалог и совместное решение судьбы сирийского народа. В Астане отметили, что диалог будет сложным.

«Вчера министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел консультации со всеми участниками переговоров, включая и сирийскую оппозицию, — рассказал замглавы МИД Казахстана Роман Василенко. — Настрой мы оцениваем как настроенность на диалог, но на сложный такой диалог, потому что проблема застарелая, сложнейшая».

В беседе с РИА Новости он сообщил, что дипломатическое ведомство Казахстана надеется на то, что сможет помочь сторонам найти общие точки соприкосновения и укрепить режим прекращения огня, действующий в Сирии. По словам Василенко, основная цель переговоров в Астане — создать прочный фундамент для возобновления полномасштабных переговоров в Женеве, которые будут проходить в начале февраля под эгидой ООН.