Лев-телезвезда напал на людей в японском питомнике

Токио, 23 января. В японском городе Нарита лев напал на двух смотрителей питомника, который предоставляет животных для фотосъемок и телепередач. В результате серьезные ранения получили два человека.

Как передает агентство Киодо, десятилетний лев напал на смотрителей, когда они мыли его клетку. Поскольку хищника держали на цепи, он не смог вырваться на свободу.

По последней информации, дикая кошка нанесла серьезные травмы женщине и мужчине. Отметим, что речь идет о питомнике компании Shonan Animal Production, которая занимается разведением зверей для различных фотосессий и съемок.

Добавим, недавно в Петербурге на волю вырвалась тигрица Герда. Пожилая хищница около часа гуляла по зоопарку и оказалась в своей клетке только после того, как ее усыпили снотворным.